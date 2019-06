Eau: La société Suez, bientôt installée

« L’attribution de la gestion du service public de l’eau à Suez s’est faite de manière régulière et transparente. Le gouvernement prendra ses responsabilités pour l’installer. Et, nous le ferons », rassure le ministre de l’Eau et de l’Assainissement.



M. Serigne Mbaye Thiam a tranché dans l’affaire du contrat d’affermage. Il promet de procéder incessamment à son installation, après la décision de l’Autorité de régulation des marchés publics (Armp),, en sa qualité de fermier dans le service public de l’eau potable.



Le ministre s’exprimait, hier, à Saint-Louis, en marge d’une visite à l’Office des lacs et cours d’eau (Olac).











Enquête

