Ebola en RDC : le bilan monte à 55 morts

Rédigé par leral.net le Mardi 21 Août 2018

L'épidémie de fièvre hémorragique Ebola, qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo, a fait 55 morts selon les autorités. Le gouvernement a décrété la gratuité des soins pendant trois mois dans les zones touchées.



D’après les autorités sanitaires, cinq nouveaux décès sont à déplorer à Mabalako-Mangina, près de Beni, l’épicentre de l’épidémie qui touche la province tourmentée du Nord-Kivu.



« Au total, 96 cas de fièvre hémorragique ont été signalés dans la région, dont 69 confirmés et 27 probables », a annoncé lundi soir le ministère de la Santé dans son dernier bulletin épidémiologique.



La direction générale de lutte contre la maladie avait revu à la baisse de nombre de « contacts » avec le virus suivis par les médecins, de 2 157 à 1 609, après investigations des épidémiologistes.



« Briser la barrière financière »



« Le ministère de la Santé a décrété la gratuité des soins dans les trois zones de santé les plus impactées par l’épidémie, à savoir Mabalako, Oicha et Béni », indique son bulletin quotidien sur le suivi de l’épidémie.



« Il s’agit de briser la barrière financière qui pourrait empêcher la population de se rendre au centre de santé », a précisé le Dr Bathé Ndjoloko Tambwe, responsable de la coordination de la riposte. En RDC, le revenu moyen de la population est estimé à 1,25 dollar par jour.



Densément peuplée, la province du Nord-Kivu est également une zone de conflit marquée par d’importants mouvements de population. Ce qui ne facilite pas la riposte des autorités sanitaires pour endiguer cette nouvelle épidémie.



1 273 personnes vaccinées



Une vaccination ciblée est utilisée comme lors de la dernière épidémie qui a touché la province de l’Équateur, dans nord-ouest du pays, et dont la fin a été annoncée le 24 juillet (33 morts sur 54 cas au total).



« Depuis le début de la vaccination le 8 août 2018, 1 273 personnes ont été vaccinées », précise lundi le ministère de la Santé.



Les équipes médicales « ont commencé à utiliser la molécule thérapeutique Mab114 dans le cadre du traitement des malades » à Beni et à Mangina, épicentre de l’épidémie, selon le ministère de la Santé.











Par Jeune Afrique avec AFP

L'épidémie a été par la suite confirmée par le Laboratoire national de santé publique de la RDC qui est situé à Kinshasa la capitale.



L'épidémie a déjà fait 3 morts et 9 cas suspects ont été enregistrés depuis le 22 avril dernier notamment dans la zone de Likati, situé dans la même province qui est à quelques kilomètres de la République centrafricaine.



Les autorités ont sollicité l'appui de l'OMS ainsi que les ONG sanitaires afin de contenir la maladie et surtout préparer la riposte.



En Aout 2014, le pays a déjà connu un début d'épidémie qui a fait officiellement une cinquantaine de morts alors que durant la même période, près le virus faisait des ravages en Afrique de l'Ouest avec des milliers de morts au Liberia, en Guinée et en Sierra Leone.



