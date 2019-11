Éboulement à Sabodala : un mort et un blessé Un éboulement a causé la mort d’une personne et un blessé, sur le site d'orpaillage dans la commune de Sabodala, département de Saraya, selon la Rfm. En début novembre, un autre éboulement à Bantako situé à 8 km de Kédougou, avait occasionné trois morts et un blessé grave, souligne la même source.

