Échange constructif à Paris entre Bassirou Diomaye Faye et Paul Kagame

Lors du Forum mondial pour la souveraineté et l’innovation vaccinales, le Chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, a rencontré à Paris son homologue rwandais, Paul Kagame. Cette rencontre, empreinte de chaleur et d’amitié, a permis aux deux dirigeants de discuter de divers sujets d’intérêt commun, rapporte Senego. La prochaine visite du Président Faye à Kigali a été au centre de leurs échanges. Ils ont exprimé leur détermination à approfondir leur dialogue pour renforcer la coopération bilatérale entre leurs pays. Cette visite a pour objectif de renforcer les liens existants et d’explorer de nouvelles opportunités de collaboration, notamment dans les domaines de la santé, de l’innovation technologique et du développement économique. Bassirou Diomaye Faye et Paul Kagame ont souligné l’importance d’une coopération étroite pour surmonter les défis communs auxquels leurs nations font face. Ils ont particulièrement discuté des stratégies pour renforcer la production et la distribution de vaccins en Afrique, un sujet d’actualité essentiel à la lumière des récents développements mondiaux en santé publique.



