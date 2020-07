Echec d’une tentative d’escroquerie : ou quand des arnaqueurs tombent sur un grand fouineur de leral.net Un homme averti en vaut deux, dit l’adage. A force de coller et relayer l’actualité, des nombreux trucs et astuces des arnaqueurs finissent par vous être familiers. C’est ce qui a sauvé votre serviteur de leral.net qui a échappé à une tentative d’escroquerie à la stratégie bien murie…Récit…

Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Juillet 2020

En cette période de pandémie et même de tragédie ou perte de proches qui s’enchainent, avec des contraintes ou imprévus financiers, quand un homme vous appelle évoquant DIEU pour vous proposer des solutions miracles, il est difficile pour certains de ne pas croire à un secours divin.



C’est le début de la stratégie de la bande d’un certain Ndiaye, à l’accent d’un pays voisin, (pour ne pas salir, une nation ou une ethnie), qui propose des solutions avec à l’appui des produits à envoyer. Grand « voyant » il vous annonce même ce qu’il a vu en rêve.



Mais toujours dans sa stratégie, deux autres personnes qu’il vous met en relation, vous rappellent pour confirmer ses « pouvoirs miraculeux » et ceux de ses talismans..

Cerise sur le gâteau, le « Grand Marabout » vous livre un secret pour vous expliquer qu’il avait non seulement soigné le regret Mbaye Jacques Diop, qui jusqu’à son rappel à Dieu se « blinder » chez lui.



Avec un certain Docteur Samuel avec une accent français inimitable et qui nous appelle « de la France », Salif Doumbouya, et un certain Ismaela qui nous dit-on au passage, ne comprend pas le wolof, il avait cru avoir bien ferré le poisson : votre serviteur devait simplement envoyer dans un premier temps la « modeste somme de 200 000 FCfa»



Mais très futés, pour le règlement ces arnaqueurs refusent les envois par Wari où ils sont obligés de décliner nom et prénoms et pièces d’identité pour le retrait.



Après les avoir bien cuisinés sur leurs numéros de téléphone sénégalais qui sont les 221 77 243 15 82, +221 77 243 26 77, votre serviteur, comme disent les wolof les a « laissés dedans » ou « Baayi thi bir »



A l’heure actuelle Ndiaye et ses complices sont certainement en train de se frotter les mains, avant leur grande désillusion…



Sénégalais prenez garde, vous êtes avertis ! Les arnaqueurs sont très en forme en ce moment !



