Échec des négociations à la SAR : Pas satisfait, le collège des délégués privilégie néanmoins le dialogue social et la concertation Le collège des délégués de la Société africaine de Raffinage (Sar), en négociation avec la Direction générale, n’est pas satisfait des propositions de cette dernière. Lors des négociations, d’après un communiqué, diverses propositions et contrepropositions ont été faites.

Rédigé par leral.net le Dimanche 11 Décembre 2022 à 08:57

Selon « L’As », la dernière reste l’augmentation de 67.213 Fcfa brut sur le salaire de base et rien sur l'indemnité de logement. Une offre que le personnel trouve insignifiante. Les travailleurs justifient les augmentations de salaires et d’indemnités de logement par la cherté de la vie, la flambée des prix, l'augmentation des capacités et des charges de travail etc..



Seulement, notent nos confrères, le collège des délégués est au regret de constater que la direction générale refuse d'évoluer sur sa dernière proposition malgré la notification l’invitant à faire un effort considérable pour maintenir un climat social apaisé dans l'entreprise.



La bonne nouvelle est que malgré cela, les délégués comptent privilégier le dialogue social et la concertation mais n'excluent pas d'user de tous les voies et moyens légaux pour l'amélioration et le maintien des acquis sociaux



