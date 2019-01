Échec et Macky, Jean Paul Diaz appelle à voter Macky Sall le 24 février 2019

Rédigé par leral.net le Mercredi 30 Janvier 2019 à 13:34

Après avoir été invité lors de l’investiture du candidat de Benno Bokk Yakaar, Macky Sall, Jean Paul Diaz qui dirige le Bloc Centriste Gaïndé, a déclaré avoir arrondi les angles avec le patron de l’Alliance pour la République, qu’il va soutenir lors de la Présidentielle du 24 février 2019. Échec et mat.



Macky Sall est vraiment une « bête politique » qui a une science infuse pouvant faire métamorphoser les hommes et femmes politiques de Ndoubèlane. Si la dame de fer, devenue dame de velours Aïssata Tall Sall a déjà rejoint le chéri de Marième Faye Sall à la stupéfaction de tous les Sénégalais et que Bamba Fall hésite encore, Jean Paul Diaz, le papa du bouillant Barthélémy Diaz, lui, vient de déclarer sans ambages, que son candidat reste Macky Sall pour l’élection présidentielle du 24 février 2019.



"En vérité, j’ai été invité lors de l’investiture du candidat de Benno Bokk Yakaar et aussi, j'ai représenté le BCG lors de l'installation du directoire de campagne hier (Ndlr : mardi). Depuis 2012 dans le cadre de Macky 2012, je suis dans la mouvance présidentielle et j’ai discuté avec Macky Sall. Certes, il y a eu des malentendus, mais on a su dépasser nos divergences. Moi ainsi que le BCG, allons soutenir la candidature de Macky Sall et nous ne ménagerons aucun effort pour qu’il gagne l’élection présidentielle », a déclaré le père de Barthélémy Diaz sur la RFM, lors du journal de 13 heures présenté par El Hadj Assane Guèye.

















Massène DIOP Leral.net

