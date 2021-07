Echos d’Avignon Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Juillet 2021 à 10:00 | | 0 commentaire(s)|



L'un des moments importants est évidemment la présentation de La Cerisaie d’Anton Tchekhov, 1860-1904, dans la cour d’honneur du Palais des papes dès le sourde l’ouverture du festival, le 5 juillet. Une cour entièrement rénovée ainsi que le plateau et qui offre quelque 2.00...





Source : La 75e édition du Festival international s’est ouverte le 5 juillet et se poursuivra jusqu’au 31. On se doute que la manifestation était attendue avec impatience car elle n’avait pu avoir lieu l’an dernier.Source : https://www.podcastjournal.net/Echos-d-Avignon_a28...

Accueil Envoyer à un ami Partager