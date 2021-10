Éclairage public défectueux : Quand l’obscurité profite aux agresseurs Actuellement, l’éclairage public fait défaut dans pas mal de quartiers de la capitale sénégalaise donnant l’occasion aux malveillants de se livrer à leurs sports favoris qui est voler, agresser et tuer au besoin. Certains coins de Dakar sont dans le noir et les pouvoirs publics semblent ne rien faire pour régler la situation.

Face à l’ampleur du défaut d’éclairage public à Dakar et sa banlieue, nous avons contacté un cadre de la Senelec qui n’a pas voulu donner une réponse à cette question. En tout cas, à plusieurs niveaux, dès la nuit tombée, l’obscurité s’abat comme un manteau sur de nombreux quartiers de la capitale, et la frayeur s’empare des habitants qui craignent un vol, une agression par des malfaiteurs qui rôdent dans la nuit noire et trouvent une belle occasion pour agir.



Dans le développement de nos sociétés, l’éclairage public est un maillon de la sécurité. De manière générale, la lumière permet aux individus de se repérer dans l’espace, afin de pouvoir se mouvoir ou se défendre. Si la capitale sénégalaise baigne encore dans une quasi obscurité, cela pose problème.



L’éclairage est envisagé dans une perspective sécuritaire, dans la logique d’une surveillance policière active. L’éclairage aide à sécuriser les espaces urbains en plein développement. La population dakaroise accroît d’une manière inédite. L’éclairage public doit suivre pour une meilleure protection des biens et des personnes.

