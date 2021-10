Eclatement de YAW: Pastef Dakar quitte et fait cavalier seul, 1er clash entre Ousmane Sonko et Khalifa Sall Cela commence à sentir mauvais au sein de Yewwi Askan Wi, la grande coalition qui ne parle plus le même langage entre alliés. Pastef Dakar a finalement quitté selon "Les Echos" et va faire cavalier seul lors des locales 2022.

Les militants de Ousmane Sonko vont procéder à l'investiture de ses candidats de Dakar, dès ce vendredi.



Ces derniers dénoncent la "gourmandise" de Khalifa Sall et de ses camarades. N'étant pas des nains politiques, les hommes de Sonko voient très clairement que Taxawu Dakar et les autres Mouvements et partis comme Pencoo, peuvent faire peser la balance du côté de Taxawu Dakar au moment d'élire un maire pour la ville.



Le journal fait savoir que c'est la réunion houleuse à Hann / Bel-Air qui a tout chamboulé.

