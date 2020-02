Accueil Envoyer Partager sur facebook Eco : Le Nigéria demande un report du lancement de la nouvelle monnaie Rédigé par La rédaction de leral... le 12 Février 2020 à 13:24

Dans le contexte d’un futur changement de la monnaie CFA pour l’ECO, le Nigéria a demandé à ce que la date de lancement de la nouvelle monnaie soit reportée. « La position du Nigeria sur l’ECO est que les critères de convergence (entre Etats) n’ont pas été atteints par la majorité des pays…Il doit par conséquent y avoir un report du lancement de la monnaie unique », a déclaré le président nigérian Muhammadu Buhari.



Cet appel du président Buhari intervient après que le Nigéria et tous les pays anglophones de l'Afrique de l'Ouest y compris la Guinée, ont souhaité l'organisation d'un sommet extraordinaire de la conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement de la Zmao « pour examiner en profondeur la question de la monnaie unique », rapporte financialafrik.com.



