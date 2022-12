Ecole Elimane Ndiaye de Pikine: Le soulagement des élèves La délégation du Directeur Général de l’Onas s’est rendue ce mardi, dans le voisinage de l’Arène Nationale où les remblais ont été au cœur des débats. Sur place, il a constaté que la remontée de la nappe est une préoccupation des riverains de l’Arène. Ce déplacement a été effectué après sa visite des stations d’eaux usées et d’eau pluviales situées aux abords de l’ex-centre de santé Dominique.

Le Dg de l’Onas, Mamadou Mamour Diallo a mesuré l’importance de ses déplacement sur le terrain. Il a pu constater que le problème qui se pose dans cette zone n’est pas seulement, causée que par une remontée de la nappe phréatique. Donc, il apprécie la néceesité de mettre en pratique les deux possibilités qui s’offrent pour l’apport de solution. Il indique qu’il faut soit le pompage ou la réalisation de canalisations pour drainer l’eau vers les stations situées dans la même zone. « Les études sont déjà menées par l’Onas. Elles sont en train d’être étudiées par les parties prenantes » a-t-il révélé.



Ainsi, il estime que cette zone est extrêmement importante pour le Président de la République qui a même donné des instructions pour que des projets structurants y soient édifiés. Notamment, la future maison de la jeunesse et de la citoyenneté.



D’après lui, l’Onas a pris toutes les dispositions nécessaires à des fins d’anticipation afin que les questions d’assainissement soient prises en charge rapidement. « Je compte contacter le préfet de Pikine et le Ministère de la jeunesse pour que nous puissions, ensemble, résoudre les problèmes d’assainissement dans cette zone », a promis Mamadou Mamour Diallo.



