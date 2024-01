Ecole primaire de Macky Sall : Etablissement classé site… historique !

Le ministre de la Culture Alioune Sow a pris un arrêté ministériel, pour classer l’école élémentaire « Tafsir Aliou Mor Boye » de Foundiougne, site historique. Motif ? Parce que tout simplement, le président de la République, Macky Sall, a fait ses études primaires dans cette école devenue un lieu de pèlerinage…international. Sans doute pour faciliter l’arrivée des touristes du monde entier, le ministre Alioune Sow compte aménager dans la cour de l’école, un aérodrome. Ne rigolez surtout pas ! Car, avec ces derniers Mohicans « aperistes » de la propagande poussée et de l’activisme débordant, tout est possible !



« Le Témoin » quotidien jure que même du temps de sa Majesté Mobutu Sese Seko, Maréchal et Roi du Zaïre, la machine de propagande étatique ne roulait pas à la vitesse de celle de l’Apr/Benno. Le ministre Alioune Sow a dû oublier que toute chose a une fin. Car il devrait savoir qu’un jour, même ses propres enfants ne se souviendront jamais où se trouve l’école « Tafsir Aliou Mor Boye ». Récapitulons : une avenue Macky Sall à Saint-Louis, une autre avenue Macky Sall à Dakar, l’hôpital de Fatick désormais appelé Marième Faye Sall, l’école Tafsir Aliou Mor Boye classée site historique…il ne reste plus qu’à donner le nom d’Amadou Sall, le fils, à l’Arène nationale de Pikine !













Le Témoin