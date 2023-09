Économie : Le Ter produit 62 millions de francs Cfa par jour, pour 60 milliards FCfa de recettes par an (Dg Senter) Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Septembre 2023 à 01:58 | | 0 commentaire(s)|

À l'occasion de l'inauguration du panneau de sensibilisation à la réduction de l'empreinte carbone, le Directeur général de la Senter a révélé que le Ter rapporte 62 millions FCfa par jour, pour une recette de 60 milliards FCfa par an.

Selon Abdou Ndené Sall, le Ter a transporté depuis son lancement, 32 millions de personnes. Ce qui est le double de la population sénégalaise. "Le Ter nous rapporte 60 milliards par an en terme de gains économiques. C'est un projet qui impacte l'économie, mais également l'environnement", soutient-il...

Source : Source : https://www.dakaractu.com/Economie-Le-Ter-produit-...

