Économie : Le rapport Africa's Pulse de la BM prévoit un rebond de croissance de 3,4% en 2024 et 3,8 en 2025 en Afrique de l'Ouest et... Rédigé par leral.net le Lundi 8 Avril 2024 à 23:59

Toutefois, renseigne le rapport exploité par Dakaractu, cette reprise reste précaire. Si l’inflation reflue dans la plupart des économies d’Afrique subsaharienne, pour passer en moyenne de 7,1 % en 2023 à 5,1 % en 2024, elle reste élevée par rapport aux niveaux pré-Covid. Le rapport met en garde les États africains contre les conflits et tensions politiques qui ralentissent l'activité économique. "L’instabilité politique et les tensions géopolitiques pèsent sur l’activité économique et pourraient limiter l’accès à la nourriture pour environ 105 millions de personnes menacées d’insécurité alimentaire en raison des conflits et des chocs climatiques", indique le document. Ainsi, poursuit-il, "face à une situation budgétaire qui reste vulnérable aux perturbations économiques mondiales, les gouvernements africains doivent prendre des mesures qui permettent de constituer des réserves indispensables pour prévenir ou faire face aux chocs futurs." Enfin, le rapport Africa’s Pulse préconise plusieurs mesures pour favoriser une croissance plus soutenue et plus équitable, à savoir rétablir la stabilité macroéconomique, promouvoir la mobilité intergénérationnelle, soutenir l’accès aux marchés et veiller à ce que les politiques budgétaires ne pèsent pas plus lourdement sur les pauvres. Pour l'année 2024, le rapport prévoit un rebond de la croissance de 3,4% et pour l'année 2025, 3,8% contre un taux de 2,6% en 2023. Le dernier rapport Africa's Pulse de la Banque Mondiale fait état d'un rebond de la croissance économique en Afrique Subsaharienne. Cela est dû à la hausse de la consommation privée et au recul de l'inflation.

