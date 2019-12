Economie: Voici le Top 20 des pays africains les plus riches en 2019, selon la Banque Mondiale La Banque Mondiale a délivré dans un rapport récent, le classement 2019 des pays africains les plus riches, sur la base du Produit intérieur brut (PIB). Le Nigéria ressort de ce classement, premier pays en lice des autres Etats du continent. Nous vous proposons ici, le top 20 des pays les plus “riches” en 2019.





L’Afrique du Sud est deuxième au classement. Le pays arc-en-ciel dispose d’un PIB de 385,53 milliards de dollars. La troisième marche du podium est occupée par l’Egypte avec ses 298,15 milliards de dollars.



Le Ghana, deuxième pays ouest-africain est 10e alors que son voisin, le Togo pointe à la 38e place, avec seulement 5,67 milliards de dollars.



La Côte d’Ivoire présente l’économie la plus prospère en Afrique francophone, devant le Sénégal, la RD-Congo et le Cameroun avec 49,40 milliards de dollars.



Voici le classement selon la BM:



•1. Nigéria : avec un produit intérieur brut de 447,01 milliards de dollars



• 2. Afrique du Sud : avec un produit intérieur brut de 385,53 milliards de dollars



• 3. Egypte : avec un produit intérieur brut de 298,15 milliards de dollars



• 4. Algérie : avec un produit intérieur brut de 200,17 milliards de dollars



• 5. Maroc : avec un produit intérieur brut de 122,46 milliards de dollars



• 6. Angola : avec un produit intérieur brut de 110,19 milliards de dollars



7. Kenya : avec un produit intérieur brut de 98,26 milliards de dollars

• 8. Ethiopie : avec un produit intérieur brut de 88,17 milliards de dollars



• 9. Tanzanie : avec un produit intérieur brut de 60,30 milliards de dollars



• 10. Ghana : avec un produit intérieur brut de 57,23 milliards de dollars



• 11. Lybie : avec un produit intérieur brut de 51,33 milliards de dollars



• 12. Côte d’Ivoire : avec un produit intérieur brut de 49,40 milliards de dollars



• 13. République Démocratique du Congo : avec un produit intérieur brut de 46,12 milliards de dollars



• 14. Tunisie : avec un produit intérieur brut de 42,28 milliards de dollars



• 15. Cameroun : avec un produit intérieur brut de 40,13 milliards de dollars



• 16. Ouganda : avec un produit intérieur brut de 29,87 milliards de dollars



• 17. Zambie : avec un produit intérieur brut de 26,12 milliards de dollars



• 18. Zimbabwe : avec un produit intérieur brut de 21,63 milliards de dollars



• 19. Sénégal : avec un produit intérieur brut de 26,00 milliards de dollars



• 20. Botswana : avec un produit intérieur brut de 19,78 milliards de dollars.



Le Produit intérieur brut (Pib) est « l’indicateur le plus retenu pour évaluer la production de biens et services d’un pays pendant une année ». Ainsi, il « illustre l’importance de l’activité économique d’un pays », selon la Banque Mondiale.

