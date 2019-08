Economie en trouble: où sont passés les plus de 7 000 milliards FCfa du Groupe consultatif de Paris ?

Les difficultés financières auxquelles font face les pauvres Sénégalais, depuis un certain temps, frisent l’irréel.



Dans tous les secteurs d’activité, c’est la même rengaine : «les temps sont durs». Alors, une question s’impose : où sont passés les 7000 milliards FCfa que Macky Sall et son régime avaient beau chantonner, en décembre 2018, au détour du Groupe consultatif de Paris ? Une interrogation qui garde tout son pesant d’or, puisque beaucoup croyaient qu’au sortir de ce voyage au bord de la Seine, la vie à Dakar serait comme celle parisienne.



Mais à cette époque, l’économiste El Hadj Mounirou Ndiaye avait relevé le caractère burlesque de cette situation.



«Se glorifier de l’endettement est vraiment une incongruité économique, puisque l’endettement doit servir de levier, pour en avoir de moins en moins besoin. En 2014, c’étaient 3927 milliards et en 2018, c’est plus de 7 000 milliards. Cela veut dire que l’Etat utilise l’argent avec une productivité et une efficacité extrêmement faibles. Cela est visible, puisque le taux de croissance peine à franchir la barre des 7%, malgré plus de 6000 milliards injectés par l’Etat durant le Plan d’Actions Prioritaires 2014-2018 du PSE», disait-il.



