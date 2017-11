Ecrire avec un clavier empêche votre cerveau de fonctionner ! Vous êtes étudiant et vous avez toujours eu pour habitude de prendre note des explications de vos professeurs grâce à votre PC portable ? Selon l’Université de Princeton et de Californie, c’est une grave erreur : les étudiants qui persistent à prendre note avec un stylo, un bic ou un crayon à la main comprennent apparemment mieux leurs cours que les autres. Pourquoi ?

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Novembre 2017

Une fois encore, la technologie est accusée d’avoir un impact négatif sur nous, et surtout sur les plus jeunes. Chaque semaine, une nouvelle étude vient en effet pointer du doigt les effets néfastes du smartphone, des réseaux sociaux, ou des objets connectés. Les nouvelles technologies nous rendrait bêtes et le smartphone rendrait nos enfants obèses . Dans certains cas, le téléphone portable, la tablette ou le PC pousseraient même les jeunes au suicide !

Prendre note avec un clavier empêche les étudiants de comprendre leurs cours ! Aujourd’hui, une nouvelle étude américaine s’attaque aux habitudes de travail des étudiants. Nombreux sont ceux qui ont relégué leurs stylos au fin fond de leurs sacs pour opter pour un ordinateur portable. Plus pratique, plus moderne et de plus en plus répandu, le laptop empêcherait pourtant les étudiants d’assimiler et de bien comprendre le cours qui leur est donné.

L’efficacité de la prise de note assistée d’un clavier, empêcherait les mots et les phrases des professeurs de bien pénétrer dans le cerveau des étudiants. En bref, l’utilisation d’un PC favoriserait une prise de note automatique et presque robotique qui ne laisse que peu de place à la compréhension du sens des mots. Armés de leurs PC, les étudiants passent trop souvent en mode robot ou moine copiste.

Ceux qui prennent note avec un ordinateur, ont tendance à retranscrire l’entièreté de ce qu’ils entendent. Á l’opposé, les jeunes qui notent à la main adopterait une approche globale et résumerait davantage le contenu du cours. Ils retravaillent donc automatiquement, la matière du cours pour la synthétiser plutôt que de la copier. Selon l’étude, le processus mental est bien différent.

Ce n’est pas la première fois que des experts comparent les avantages et les désavantages de l’écriture manuelle par rapport à la dactylographie. Selon Virginia Berninger, professeur à l’Université de Washington, écrire avec un clavier rendrait votre cerveau paresseux ! Faut-il revoir la prise de notes dans les écoles ? Doit-on élaborer une nouvelle façon d’écrire sur PC et tablette, qui prendrait en compte les bienfaits de l’écriture manuelle ? Quelles sont vos convictions sur le sujet ?











Phonandroid



