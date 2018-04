Écroué pour outrage à magistrat..., Barthélémy Dias jugé vendredi prochain

Le maire de Mermoz-Sacré Cœur Barthélémy Dias va passer la nuit en prison. À l’issue de son face-à-face avec le Procureur de la République, ce dernier l’a été inculpé et placé sous mandat de dépôt. Il sera jugé vendredi prochain en audience de flagrants délits, apprend-on de sources judiciaires. Deux infractions ont été retenues contre lui, outrage à magistrat et appel à l'insurrection. Contrairement à ce qui a été annoncé dans la presse, le délit d’offense au chef de l’Etat n’a pas été mentionné dans le dossier. D’ailleurs, c’est ce qui motive cette comparution immédiate, et devant le tribunal des flagrants délits.



Leral.net