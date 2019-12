Écurie Fass : Papa Sow renvoyé Papa Sow n’est plus un lutteur de Fass. La célèbre écurie lui a notifié la décision, hier, après le refus du lutteur de signer le nouveau règlement intérieur de l’écurie, selon Sunu Lamb. Les relations entre le lutteur et ses dirigeants étaient devenues très tendues depuis un certain temps.

