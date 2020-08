Edition 2020 du Magal en ce contexte de COVID-19: le Coordonateur du comité d'organisation relaie les recommandations du Khalife des Mourides… Alors que les débats et recommandations fusent de partout sur la tenue ou non de l’édition de 2020 du Grand Magal de Touba face à la pandémie COVID-19, Serigne Ousmane Mbacké Ibn Serigne Cheikh Gaïndé Fatma, coordinateur du comité d'organisation du Grand Magal est revenu sur les préparatifs de cette édition…

Oui, car l’édition 2020 du Grand Magal de Touba, même face à la pandémie COVID-19, aura bien lieu. A l’issue de leur réunion tenue hier à huis clos, Serigne Ousmane Mbacké, le Coordonateur du comité d'organisation a expliqué les recommandations du Khalife Général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké.



Le Coronavirus, avec sa courbe ascendante marquera à jamais tous les secteurs socioéconomiques du monde. Conscient du contexte pandémique il a recommandé de prendre toutes les dispositions pour le respect des mesures barrières, avec tout le matériel allant des masques aux autres produits désinfectants.



Mais même si la rencontre s’est accentuée sur les mesures et moyens face cette pandémie, avec la ville Sainte qui s’apprête à accueillir des centaines de milliers de pèlerins, d’autres questions comme sa tenue en pleine période hivernale ont été abordées.



