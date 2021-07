Edoh Kossi Amenounve intègre le Nasdaq Exchange Review Council

L’Exchange Review Council est un comité consultatif indépendant permanent chargé de s’assurer de l’application cohérente et équitable des règles du marché, liées à la discipline des membres et des organisations membres pour chacune des bourses du Nasdaq, indique-t-on. Le Directeur Général de la BRVM et du DC/BR vient ainsi de se hisser au sommet de la […]

L’Exchange Review Council est un comité consultatif indépendant permanent chargé de s’assurer de l’application cohérente et équitable des règles du marché, liées à la discipline des membres et des organisations membres pour chacune des bourses du Nasdaq, indique-t-on.

Le Directeur Général de la BRVM et du DC/BR vient ainsi de se hisser au sommet de la Finance Mondiale en intégrant l’un des Comités Spécialisés des bourses du Nasdaq (Nasdaq USA, Nasdaq Nordic et Nasdaq Baltic en Europe, Nasdaq Dubaï), souligne la source.

Le Nasdaq est la première bourse technologique et deuxième bourse mondiale.

Capitalisant plus de 25 années de carrière sur le plan boursier pour, Dr Edoh Kossi Amenounve est le seul africain membre du Nasdaq Exchange Review Council.

Titulaire d’un Doctorat en Finance (septembre 1995) M Amenounve a été successivement Directeur Général de Société de Bourse (SGI), Président de Société d’Asset Management (SGO), Secrétaire Général du CREPMF (Autorité de Régulation), Directeur Général de Bourse et de Dépositaire Central (BRVM et DC/BR).

Il est également Président du Conseil d’Intégration des Bourses de la CEDEAO (WACMIC) et Président de l’Association des Bourses Africaines (ASEA).

