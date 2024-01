Édouard Mendy : « On a été meilleur que le Cameroun, avec un meilleur football ! » Rédigé par leral.net le Samedi 20 Janvier 2024 à 00:30 | | 0 commentaire(s)|

Il n’a pas réussi à garder sa cage inviolée à l’issue du duel entre Lions de la Téranga et Lions Indomptables, mais le gardien Édouard Mendy a tout de même souligné la qualité de jeu produit par ses coéquipiers ce vendredi au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro où le Sénégal a étrillé le Cameroun (3-1). « On a été meilleur que le Cameroun, avec un meilleur football », lance-t-il après la victoire… Mouhamadou Moustapha GAYE

