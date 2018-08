Edouard Mendy (Reims) : «C’est un bon début, mais rien n’est fait»

Le gardien du Stade de Reims était enchanté après la victoire contre l’OL, la deuxième en deux journées de Ligue 1.



Edouard Mendy (gardien de but de Reims, au micro de Canal+, après la victoire (1-0) contre l’OL : «C’est le départ rêvé. On a travaillé toute la saison dernière pour arriver ici et maintenant qu’on est ici, on veut montrer ce qu’on vaut. Après deux matches, contre Nice et Lyon, il n’y a pas beaucoup d’équipes qui nous auraient donné six points.



C’est un bon début, mais rien n’est fait. On sait que si on en fait un peu moins, on sera bouffés. On a une ligne directrice à garder pour continuer à maintenir ces résultats. Depuis tout petit, je rêve de jouer dans l’élite. Aujourd’hui, c’est une belle récompense, mais je sais que c’est un travail au quotidien pour rester performant les week-ends.»