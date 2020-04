Accueil Envoyer Partager sur facebook Edouard Philippe : le retour «à la vie d’avant» pas avant longtemps Rédigé par La rédaction de leral.net le 20 Avril 2020 à 12:39 Le Premier ministre Edouard Philippe a tenu ce dimanche 19 avril une conférence de presse à Matignon pour présenter les grandes règles qui doivent régir le déconfinement en France.

Edouard Philippe a prévenu : si la France marque des points contre l’épidémie, si la situation s’améliore « lentement mais sûrement », la crise sanitaire est encore loin d’être terminée. « Imaginez que parce la situation aurait cessé de s’aggraver et qu’elle commencerait à s’améliorer, l’épidémie serait derrière nous, ça, ce serait une erreur », a insisté le Premier ministre lors d’un point-presse mené conjointement avec le ministre de la Santé Olivier Véran à l’hôtel Matignon.



A trois semaines de la date du 11 mai, objectif fixé par Emmanuel Macron pour sortir progressivement du confinement, le gouvernement est à pied d’œuvre pour élaborer un plan détaillé de déconfinement qui doit être présenté « dans les jours qui viennent ». Mais en attendant, une chose est certaine : « notre vie à partir du 11 mai ce ne sera pas exactement la vie d’avant le confinement. Pas tout de suite et probablement pas avant longtemps », a encore averti Edouard Philippe, ajoutant que les Français devront « apprendre progressivement à organiser (leur) vie collective avec ce virus ».



La crise économique sera « brutale » et « ne fait que commencer », a également prévenu le chef du gouvernement. « La production s’est presque arrêtée, la consommation aussi », a-t-il relevé, estimant que « jamais dans l’histoire du monde un tel arrêt aussi massif, aussi général, n’a été vécu ».



La France a enregistré 395 décès ces dernières 24 heures, pour un total de 19 718 morts depuis début mars. Le nombre de personnes hospitalisées pour une infection au Covid-19 a très légèrement diminué (-29 en 24 heures), à 30 610, continuant de reculer pour le 5e jour de suite, tandis que les cas graves en réanimation ont reflué pour le 11e jour consécutif, à 5 744 (-89 en 24h). « Le confinement, grâce à vos efforts à tous, est efficace, il freine fortement l’épidémie », a salué le directeur général de la santé Jérôme Salomon en appelant à ne pas relâcher ces efforts.



Depuis le début du confinement, les forces de l’ordre ont réalisé « 13,5 millions de contrôles et plus de 800 000 infractions ont été constatées », a également déclaré Edouard Philippe. Grâce à ce dispositif, le « respect du confinement a été globalement très satisfaisant », a estimé le Premier ministre, en constatant « une immense diminution du nombre de déplacements » partout en France, aussi bien « vers les commerces, vers les épiceries, vers les stations de transport » que « vers les bureaux ».



