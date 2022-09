Education : Entre 500 000 et 1 000 000 enfants sont hors des classes

Rédigé par leral.net le Vendredi 30 Septembre 2022 à 12:10 | | 0 commentaire(s)|

Le constat est effarant. La rentrée scolaire de ce lundi 3 octobre 2022 se fera sans près de 500.000 à 1.000.000 d’enfants, qui sont hors des classes. Ce sont les acteurs de l’Education nationale qui ont révélé ce chiffre, en rupture avec la volonté de l’Etat d’arriver et de garantir une scolarisation universelle de tous les Sénégalais. Ces acteurs se réunissaient hier à Dakar, pour le traditionnel séminaire de rentrée des classes. Ce nombre d’exclus de l’école pousse à faire de l’éducation de base de qualité et un effort d’élargissement, une priorité pour le système éducatif., renseigne "Le Témoin".



Le séminaire de rentrée a permis d’arriver à un consensus pour une année scolaire 2023 apaisée, surtout qu’elle survient après les accords historiques signés entre l’Etat et les syndicats de l’école le 22 mars dernier. Des accords historiques qui ont permis aux enseignants d’obtenir de substantielles revalorisations de salaires. Le cap retenu désormais, c’est de mettre l’accent sur la consolidation voire l’amélioration des résultats scolaires qui demeure un défi à relever dans la solidarité, l’abnégation, la créativité et l’esprit d’innovation.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook