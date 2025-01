Éducation : L’anglais devient obligatoire dès le préscolaire et l’élémentaire à partir de mardi Rédigé par leral.net le Mardi 14 Janvier 2025 à 12:31 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Education nationale/ Saliou Ndong Ce mardi 14 janvier 2025 marque le lancement d'une réforme importante dans notre système éducatif : l'introduction de l'anglais dès l'école préscolaire et élémentaire. « Ensemble, faisons de l'éducation un levier d'avenir ! », déclare le ministère de l'Éducation nationale dans un message publié sur Facebook. Il convient de souligner que l'enseignement de l'anglais était auparavant réservé aux niveaux collège et lycée dans le système éducatif sénégalais.



Source : Source : https://atlanticactu.com/education-langlais-devien...

