Education: Les enseignants des classes passerelles marchent, ce mercredi

Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Octobre 2021 à 12:27 | | 0 commentaire(s)|

Les enseignants des classes passerelles grévistes de la faim et les animateurs polyvalents de la Case des Tout-petits, non recrutés ont décidé de passer à la vitesse supérieure.



Ils ont décidé de marcher ce mercredi, dans les rues de Dakar. Ces derniers, dénoncent le recrutement clientéliste, tout en exigeant leur intégration dans le recrutement des 5000 enseignants de la fonction publique.



