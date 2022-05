Education/ Non-respect des accords signés : Une semaine de grève totale décrétée à partir de vendredi Les syndicats d’enseignants ne comptent pas déposer les armes et sont prêts à aller jusqu’à la satisfaction de leurs revendications. Les 7 syndicats les plus représentatifs ont décrété une semaine de grève totale du vendredi 27 mai au vendredi 03 juin.

Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Mai 2022 à 17:43 | | 0 commentaire(s)|

Les chevaliers de la craie ont décidé également de boycotter toutes les évaluations (évaluations harmonisées, devoirs et compositions du 2nd semestre), des activités d’éducation physique et sportive, des activités de cellules pédagogiques et de tous les examens».



Ces syndicats se sont rencontrés ce mercredi pour «échanger des informations et dégager des perspectives pour une prise en charge efficace des difficultés générées par ce qu’il convient désormais de qualifier de non-respect des accords parle gouvernement».



Ils ont déploré la situation «inqualifiable générée par les actes posés par le gouvernement qui, contrairement à ses engagements, a outrepassé le périmètre imposable et a empiété sur les montants nets annoncés».



Ils fustigent aussi le «désarroi provoqué par l’attitude irresponsable du gouvernement, de la nécessité de faire face à la forfaiture du gouvernement qui crée délibérément les conditions d’une déflagration préjudiciable au système d’éducation et de formation et au droit à l’éducation».



Les cinq (5) syndicats du G7 terminent pour lancer un appel «à la Société civile, partie prenante active du processus de négociation pour un portage effectif de son statut de garante des accords signés».





Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook