Education: Près de 9 milliards injectés dans l’éducation à Sédhiou

Rédigé par leral.net le Vendredi 30 Novembre 2018 à 18:40 | | 0 commentaire(s)|

La région de Sédhiou a bénéficié entre 2012 et 2018, d’un investissement global de 8 milliards 880 millions de francs Cfa. Selon le ministre de l’Education nationale, Serigne Mbaye Thiam, qui l’a fait savoir en marge du lancement du projet ‘’Passerelles’’, cette enveloppe a permis de construire et d’équiper dans la région, 743 salles de classes dans l’élémentaire et le moyen, 35 blocs administratifs, 52 blocs d’hygiène, 25 collèges d’enseignement moyen, une Inspection d’académie en cours de construction et un bloc scientifique et technologique (Bst).



Il ajoute qu’en plus du Projet d’amélioration de l’éducation de base en Casamance (Paebca), dont le coût global est estimé à plus de 2 milliards de francs Cfa, un financement global de 16 milliards 365 millions de francs Cfa est déjà positionné pour Sédhiou, dans le cadre du Programme de renforcement de l’appui à la protection de l’enfance (Rap), du Projet d’appui au système d’éducation de base (Paseb) et du Programme ‘’Zéro abri provisoire’’ dont la région de Sédhiou est le deuxième plus grand bénéficiaire pour plus de 13 milliards francs Cfa. Ce, afin de renforcer l’accès à l’éducation dans la région.



En outre, Serigne Mbaye Thiam annonce que la région de Sédhiou va accueillir aussi l’un des deux Lycées d’excellence avec internat pour l’équité et la qualité (Lineq). Et estime que «toutes ces initiatives, auxquelles s’ajoutent celles du projet ‘’Passerelles’’, devront favoriser une réduction du nombre de jeunes hors du système éducatif dans la région».



Seneweb

