Education en Afrique: 13 pays francophones capacités sur l'utilisation des manuels en français et mathématiques. Jeudi 9 Mai 2024

Dans le cadre du Projet d’appui à la production et la diffusion des ressources éducatives pour les élèves et les établissements scolaires du primaire et du secondaire en Afrique subsaharienne francophone, 13 pays d’Afrique subsaharienne francophone se sont donnés rendez-vous à Dakar pour procéder à la validation des modules de formation destinés à améliorer les capacités des enseignants dans l’élaboration et l’utilisation des manuels scolaires de français et de mathématiques.



Les Ministères de l’éducation de 13 pays notamment du Bénin, du Burundi, des Comores, du Congo-Brazzaville, de Djibouti, de la Guinée, de Madagascar, de la Mauritanie, de la République centrafricaine, de la République Démocratique du Congo, du Sénégal, du Tchad et du Togo ont été représentés dans le cadre de cette rencontre visant à approuver le Programme de formation sur l’élaboration et l’utilisation des manuels didactiques en français et en mathématiques. Pour les initiateurs notamment le Bureau Régional de l’UNESCO à Dakar et le Bureau International d’Éducation de l’UNESCO, l’accès à des ressources éducatives matérielles et numériques variées et de qualité, adaptées aux besoins d’apprentissage constituent un levier important pour une éducation de qualité pour tous. Le Projet Ressources Educatives a pour objectif de renforcer l’accès des élèves du primaire et du secondaire à des ressources éducatives diversifiées et performantes.

