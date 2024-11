Éducation et daara : Le rappel à l’ordre du Président Diomaye Faye à son gouvernement Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Novembre 2024 à 12:19 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Bassirou Diomaye Faye/ Saliou Ndong Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, présidera la Journée nationale des daara, qui se tiendra demain, jeudi 28 novembre 2024. À cette occasion, il a évoqué, lors du Conseil des ministres de ce mercredi, la question du renforcement du rôle des daara dans le système éducatif et de formation. « Les daara constituent un des piliers majeurs de l’éducation des enfants dans notre pays. Toutefois, ces établissements scolaires particuliers ne sont pas fondamentalement intégrés dans le système éducatif officiel aussi bien dans l’enseignement général, professionnel ou technique », lit-on d’emblée dans le communiqué, parvenu à Seneweb. Ainsi, le chef de l’État a souligné au gouvernement l’importance cruciale d’une meilleure intégration des daara dans le système éducatif officiel. Cela passe par une cartographie complète des établissements, l’élaboration d’un statut pour ces derniers ainsi que pour les enseignants formés dans des centres spécialisés, et par le développement de la formation professionnelle des apprenants, afin de faciliter leur insertion dans la vie socioéconomique. Dans ce cadre, Bassirou Diomaye Faye a appelé le ministre de l’Éducation nationale à achever, en concertation avec toutes les parties prenantes, les réformes essentielles et consensuelles pour moderniser le fonctionnement des daara.



