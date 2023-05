Éducation : la Plateforme des syndicats représentatifs dénonce les ponctions injustifiées sur les salaires.

En conférence de presse tenue ce lundi 29 Mai, la plateforme des syndicats représentatifs composée du : SELS, UDEN, SNELAS /FC, SIENS, a vigoureusement dénoncé l'attitude du ministère de l’Éducation nationale qui a opéré des ponctions injustifiées sur les salaires des enseignants à la fin des mois d’avril et de mai 2023 ainsi que la rupture unilatérale du dialogue social caractérisée en partie par le refus de convocation du comité de suivi des accords du 26 février 2022 par le ministre de la Fonction

publique et de la Transformation du Secteur public, mais ces syndicalistes exigent également la restitution immédiate et sans conditions de ces sommes indûment ponctionnées.



Ces actes de forfaiture aux allures d’une provocation ne reposent sur aucune base légale aux yeux de ces syndicalistes qui appellent à la solidarité et l’unité syndicale pour porter ensemble, dans une dynamique unitaire, les

multiples préoccupations des enseignants et de l’école. "À cet effet, nous tenons à dénoncer vigoureusement ce mutisme des autorités qui continuent de plonger les enseignants dans le désarroi et la démotivation totale et exigeons du gouvernement la satisfaction sans délai de leur plateforme revendicative", ont-ils dénoncé en listant quelques-uns des points tels que : la révision du statut des décisionnaires, la création de nouvelles indemnités conformément au protocole d’accord de février 2022, l’ouverture dans les meilleurs délais de discussions pour ( le relèvement optionnel de l’âge de la retraite à 65 ans et la restitution de l’indemnité de recherche aux inspecteurs ), l’introduction de la langue arabe à partir de la classe de 6ème pour ne citer que celà.

Compte tenu du contexte socio-politique qui impacte négativement l'année scolaire 2022-2023, ces syndicats d’enseignants appellent le gouvernement à se ressaisir et à reprendre la table de dialogue et de concertation pour apporter les solutions diligentes aux nombreuses préoccupations des enseignants afin d’éviter à l’école sénégalaise de renouer avec les démons de l’instabilité.

