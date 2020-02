Education : le G7 maintient son plan d’actions, un débrayage prévu, ce matin Le rencontre avec la présidente du Haut conseil du dialogue national, hier, n’aura servi à rien. Et pour cause, le G7, a décidé de maintenir son plan d’actions, et d’opérer à un débrayage dès ce vendredi matin. Abdou Faty, le porte-parole du G7, a déploré les absences répétées des ministres concernées par les négociations, aux différentes rencontres entre enseignants et gouvernement. « Le ministre des Finances n’assiste jamais aux réunions, il nous envoie toujours ses seconds couteaux. Ils font dans le pourrissement. Nous maintenons notre plan d’actions. Après la marche de Thiès, nous allons marcher prochainement à Louga ».

