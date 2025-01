Éducation nationale : 1 202 cas de grossesses précoces enregistrés en 2024 Rédigé par leral.net le Lundi 13 Janvier 2025 à 11:53 | | 0 commentaire(s)|

Le Syndicat des enseignants libres du Sénégal/Authentique (Sels/A) alerte suite à la publication du Rapport 2024 du Groupe pour l’étude et l’enseignement de la population (Geep), qui dévoile une situation préoccupante : « 202 cas de grossesses parmi des élèves âgées de 12 à 19 ans ont été recensés dans […] Sénégal Atlanticactu/ Education nationale/ Saliou Ndong Le Syndicat des enseignants libres du Sénégal/Authentique (Sels/A) alerte suite à la publication du Rapport 2024 du Groupe pour l’étude et l’enseignement de la population (Geep), qui dévoile une situation préoccupante : « 202 cas de grossesses parmi des élèves âgées de 12 à 19 ans ont été recensés dans 1 332 établissements publics, soit 85 % des établissements scolaires du Sénégal. » Face à cette situation, le Sels/A exige « des sanctions strictes contre les adultes responsables et des mesures concrètes pour contrer ce fléau. » D’après le rapport, « les académies de Fatick (166 cas, 13,81 %) et de Ziguinchor (157 cas, 13,06 %) sont les plus affectées. Viennent ensuite celles de Sédhiou (134 cas, 11,15 %), Tambacounda (100 cas, 8,32 %) et Kolda (91 cas, 7,57 %). En revanche, la région de Dakar enregistre un nombre bien plus faible avec seulement 7 cas (0,58 %). » Toutefois, selon le Sels/A, même un seul cas reste « inacceptable », indique L’Observateur.



Source : https://atlanticactu.com/education-nationale-2024-...

