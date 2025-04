Éducation numérique : Le Premier ministre Ousmane Sonko reçoit le PDG du groupe émirati ALEF Education

Selon une note d’information de la primature, cette rencontre s’inscrit dans le cadre du partenariat en cours entre ALEF Education et le Ministère sénégalais de l’Éducation nationale, portant sur le soutien à la modernisation et à la digitalisation du système éducatif.



Le groupe entend notamment accompagner le Sénégal dans l’intégration des outils technologiques dans l’enseignement, avec un intérêt particulier pour les écoles coraniques, afin de renforcer leur inclusion dans le système éducatif national.



Ce projet s’aligne sur les ambitions du gouvernement sénégalais de promouvoir une éducation accessible, équitable et résolument tournée vers l’avenir.