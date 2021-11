Efficacité énergétique: Amadou Thiam et Serigne Abdou Khadre Mbacké, lauréats du Concours d’idées de l’AEME L’Agence pour l'Economie et la Maîtrise de l'Energie(AEME) et le Programme Energies Durables de la GIZ, ont tenu un atelier de partage et de validation des résultats de son concours d’idées sur l’efficacité énergétique, pour récompenser les quatre meilleurs projets innovants sur la maîtrise de l’énergie. A l’issue de cet événement qui a eu lieu hier à Dakar, Amadou Thiam du Groupe Houdatech et Serigne Abdou Khadre Mbacké du Groupe Idéal, ont été couronnés dans quatre catégories ciblées .

Selon Président du Jury , Bachir Fofana, le concours d’idées a été lancé sur deux phases, d’abord la Manifestation d’intérêt, ensuite la soumission finale. Pour faciliter la soumission, le PED a développé une plateforme permettant la soumission en ligne. Les deux phases ont enregistrées une forte participation avec 124 soumissions reçues à la première phase et 53 soumissions reçues à la deuxième phase. C’est ainsi que conformément aux termes de référence du PED, l’analyse des soumissions a été faite par un jury indépendant selon les deux étapes qui sont : D’abord, la sélection d’une liste restreinte de 10 premières mesures innovantes en EE. Tenant compte des mesures sanitaires de prévention de la COVD-19, le jury a désigné un comite restreint composé par les représentants de MPE, AEME, SENELEC et BMN pour la sélection de 10 premières mesures innovantes d‘efficacité énergétique parmi les 53 soumissions.



Puis, vient la sélection de 4 meilleures mesures innovantes d’EE à récompenser par le PED : Les soumissionnaires de la liste restreinte ont été convoqués à une visio-conférence, pour présenter leurs projets devant le jury en vue de sélectionner les 4 meilleures mesures innovantes en EE. C’est à l’issue de ce processus qu'Amadou Thiam du Groupe Houdatech et Serigne Abdou Khadre Mbacké du Groupe Idéal, ont été couronnés dans quatre catégories ciblées.



M Amadou Thiam avec son projet « Plateforme Web d'analyse et d'optimisation énergétique » rafle le premier prix doté d’un budget de 7 millions FCfa pour sa réalisation prévue pour une durée de 3 mois. Deuxième, Serigne Abdou Khadre Mbacké avec son projet ECONTROL « Contrôle par smartphone ou via un moniteur, des équipements électriques d’un local à distance », bénéficie d’un budget de 6 millions FCfa pour sa réalisation prévue sur 2 mois.



Dans la catégorie 3, Houdatech s’est aussi distingué avec sa « Mallette intelligente du consultant en Efficacité Energétique », bénéficiant d’une enveloppe de 4, 8 millions FCfa, avec une durée de 3 mois pour sa réalisation.



Dans la quatrièmeet dernière catégorie, c’est Serigne Abdou Khadre Mbacké du Groupe Idéal qui revient avec son projet « Développement d’une plateforme pour le Système d’Information Energétique », qui a raflé le mise de 2,7 millions, avec sa réalisation prévue sur 2 mois.



Les objectifs d’un concours



Bachir Fofana, qui est aussi Directeur de la communication de l’AEME, dans son éclairage, souligne que ce programme est placé sous la tutelle technique du ministère du Pétrole et des Energies du Sénégal. Il a comme objectif global : « Les conditions pour la mise en œuvre de services énergétiques durables visant à protéger le climat et leur amélioration ». Il comporte 5 volets, dont un dédié à l’Efficacité Energétique et confié par GIZ à la firme Allemande GFA Group Consulting pour sa mise en œuvre sur une période de deux ans (2019-2020). L’objectif spécifique de ce volet est : «L’amélioration des informations et des services des acteurs privés et publics pour la mise en valeur des potentiels économiques relatifs à l’Efficacité Energétique».



Ce volet Efficacité Energétique prévoit la mise en œuvre de l’activité C « approche novatrice », dont l’une de ses sous-activités C2, est d' « Accompagner l'élaboration de programmes de stimulation du marché pour les technologies intersectorielles énergétiques ».



Pour rappel, le Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du développement (BMZ) appuie l’Etat du Sénégal dans le cadre du Programme Energies Durables (P.E.D) dont la mise en œuvre est assurée par la Deutsche für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).



