Effondrement d’un immeuble à Rufisque : 5 morts et 8 blessés dont 1 grave

Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Août 2023 à 10:03

5 morts et 8 blessés dont 1 grave. C’est le bilan de l’effondrement d’un immeuble à la cité sipress de Rufisque.



L’immeuble situé dans la zone de la ZAC de Mbao, en face du magasin Auchan, était en réfection avec une dizaine d’ouvriers, (douze (12) plus le gardien du bâtiment) qui travaillaient à renforcer les fondations, en vue de modifications. Malheureusement, au moment où ils étaient en train de travailler, la fondation a cédé et le bâtiment s’est affaissé. Six (06) parmi les occupants ont pu s’en tirer avec des blessures légères, pendant que les six (06) autres ouvriers et le gardien de l’immeuble étaient restés coincés dans les décombres.



Le drame a eu lieu vers 11 heures. Les Sapeur-pompiers et les secouristes se sont vite transportés sur les lieux pour lancer les opérations de sauvetages. Après plusieurs heures de recherches, c’est à 17 heures que l’un d’eux a été sorti ; chanceux, il était encore en vie. Les recherches se sont poursuivies jusque vers 21 heures. Et, au fur et à mesure, des corps étaient tirés des décombres, mais malheureusement sans vie. Au finish, sur les cinq qui étaient sous les décombres, seule une personne a eu la vie sauve ; les quatre autres sont passées à trépas.



Alertés, le gouverneur de la région de Dakar, Al Hassan Sall, et le ministre auprès du ministre de l’Intérieur chargé de la Sécurité de proximité et de la Protection civile, Birame Faye, étaient sur les lieux et ont assisté aux opérations de recherches.

Ndèye Fatou Kébé