Egypte: 35 membres des Frères musulmans emprisonnés à vie pour terrorisme Rédigé par la redaction le 5 Avril 2018 à 17:46 | Lu 82 fois En Egypte, 35 membres présumés des Frères musulmans ont été condamnés mercredi, à la prison à vie. Ils sont accusés d'avoir prétendument formé des « cellules terroristes », pour attaquer les forces de sécurité et les institutions étatiques.

Le tribunal pénal de Sohag, en Égypte centrale, a condamné 155 autres accusés à des peines similaires de trois à 15 ans, notamment pour complot visant à tuer des personnalités et des responsables de la sécurité, et à rejoindre un groupe interdit. Le verdict peut faire l’objet d’un appel. 124 suspects qui sont en liberté seront rejugés une fois appréhendés.

Mercredi également, un tribunal militaire égyptien a condamné quatre membres présumés des Frères musulmans à l’emprisonnement à perpétuité pour des charges liées au terrorisme, a déclaré un avocat de la défense. Deux des suspects ont été condamnés par contumace et ils seront rejugés une fois appréhendés, a déclaré Khaled el-Masry à l’Associated Press.

Le tribunal a condamné deux autres à 10 ans chacun, et a acquitté 13 personnes, a-t-il ajouté. Les accusations incluent des attaques contre le personnel de sécurité et les centres de bombardement du Caire en plus d’appartenir au groupe des Frères musulmans, a-t-il dit.

Les Frères musulmans ont remporté une série d’élections libres après le soulèvement de 2011 en Egypte, et un haut dirigeant des Frères musulmans, Mohammed Morsi, a été élu président en 2012. Un an plus tard, l’armée a renversé Morsi. Les autorités ont depuis qualifié la Fraternité d’organisation terroriste.

L’Egypte a pendant des années lutté pour contenir une insurrection islamique dans la région turbulente du Sinaï. Il y a eu des opérations militaires qui ont tué des centaines de militants et de soldats. Le pays fait également face à un nombre croissant d’attaques dans son désert occidental, le long de la frontière poreuse avec la Libye qui, selon les autorités, est utilisée à la fois par les militants et les trafiquants.

En février, l’Égypte a lancé une vaste opération de sécurité dans le Sinaï, le delta du Nil et le désert occidental pour cibler des «éléments et organisations terroristes et criminels».

