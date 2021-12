Égypte: Citroën retire une pub accusée d’encourager le harcèlement sexuel Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Décembre 2021 à 18:17 | | 0 commentaire(s)| Le constructeur automobile français a dû retirer une publicité pour sa nouvelle C4 en Égypte et dans le monde arabe. La pub avec le célèbre chanteur Amr Diab était accusée sur les réseaux sociaux d’encourager le harcèlement sexuel.

Sur le spot, on voit Amr Diab, qui malgré ses soixante ans affiche une réputation de Don Juan, prendre en photo une piétonne qu’il a failli renverser grâce au rétroviseur de sa Citroën. Un bandeau apparaît en anglais disant. « Capturez chaque beau moment », avec un Amr Diab souriant malgré l’air outré de la passante.



Pour les internautes, il s’agit d’une promotion du harcèlement sexuel. Un harcèlement allant généralement des réflexions sexistes à l’agression physique dans les cas les plus extrêmes et contre lequel plusieurs lois ont été adoptées en Égypte.

« Sois encore plus proche de moi »



Citroën a retiré la pub de tous les supports numériques et a présenté ses excuses après la levée de boucliers des réseaux sociaux.



Le chanteur Amr Diab, dont une nouvelle chanson vient de sortir, a quant à lui gardé le silence. La chanson, qui est déjà un tube dans les pays du Golfe, dit : « Sois encore plus proche de moi ».

