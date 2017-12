Égypte : Pendaison de 15 hommes jugés coupables d’actes terroristes

Ce sont les plus importantes exécutions qui ont eu lieu en Egypte depuis l’arrivée du président Abdel Fattah al-Sissi au pouvoir, en 2014. Les pendaisons ont eu lieu simultanément dans les prisons de Borg al-Arab, à l’ouest d’Alexandrie, et Wadi al-Natroun, au nord du Caire, où étaient détenus ces hommes condamnés à mort par des tribunaux militaires pour des attaques commises dans la région du Sinaï (est), en proie à une insurrection jihadiste.



Ainsi, elles interviennent une semaine après une attaque revendiquée par le groupe Etat islamique (EI). Celle-ci visait un aéroport militaire du Nord-Sinaï pendant une visite dans la région des ministres de la Défense, Sedky Sobhy, et de l’Intérieur, Madgy Abdel Ghaffar.



Deux pilotes, des colonels de l’armée, avaient été tués mais les ministres avaient quitté l’appareil au sol pour une tournée d’inspection.











