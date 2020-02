Accueil Envoyer Partager sur facebook Egypte : un docteur arrêté après une excision mortelle sur une fillette Rédigé par La rédaction de leral.net le 23 Février 2020 à 07:26 La mort de la fillette a suscité l’émoi sur les réseaux sociaux et a été condamnée par l’Unicef

La justice égyptienne a ordonné samedi l’arrestation et le lancement de poursuites judiciaires contre un docteur accusé d’avoir pratiqué une excision sur une fillette de 12 ans, provoquant sa mort.



Le gynécologue, qui avait dit avoir mené cette opération fin janvier seul dans sa clinique privée, avait été une première fois arrêté avant d’être relâché quelques jours plus tard. Il avait assuré n’avoir réalisé qu’une "opération de chirurgie esthétique" sur la fillette, qui se prénommait Nada.

Mais selon un communiqué du parquet, le médecin légiste ayant examiné Nada a établi que la fillette était décédée en raison de la douleur causée par une mutilation génitale féminine.

En conséquence, le procureur général a ordonné que le gynécologue soit de nouveau arrêté et "jugé auprès d’une cour pénale", a indiqué le parquet.

Les parents de la fillette – qui avaient porté plainte et qui avaient été brièvement arrêtés – seront également jugés pour leur "participation à ce crime", d’après la même source.

L’Unicef condamne

La mort de Nada avait suscité l’émoi sur les réseaux sociaux, des internautes égyptiens dénonçant la pratique de l’excision.

Ceux qui l’exercent risquent sept ans de prison. La loi, cependant, n’est pas toujours appliquée et la pratique reste courante en Egypte, pays conservateur où beaucoup croient que l’excision encourage la chasteté des femmes.

Selon une étude publiée en 2016 par le Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef), près de 90% des femmes et adolescentes égyptiennes âgées entre 15 et 49 ans ont été excisées.

L’Unicef avait condamné la "mort tragique de Nada (qui) souligne le besoin de protéger de manière urgente les filles de cette pratique dangereuse."

Sud-Ouest.fr

