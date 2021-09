Eiffage Sénégal / Ucg: Un partenariat insultant selon Omar Faye de Leral Askan Wi

Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Septembre 2021 à 16:01 | | 0 commentaire(s)|

Eiffage Sénégal/ Ucg: Un partenariat paradoxal



Eiffage Sénégal et l’unité de gestion des déchets solide ont signé, hier, une convention de partenariat. Ainsi, Eiffage devra désormais accompagner l’Ucg dans ses activités de salubrité. D’abord, la collecte et la valorisation des déchets solides. Ensuite, le développement de filières de valorisation de divers types de déchets. Enfin, la mise en place de PRN dans les communes de Hann /Bel-Air et de Biscuiterie.



Paradoxe, remarque Omar Faye de Leral Askan Wi, c’est la société Eiffage elle-même qui est à l’origine de l’insalubrité que veut éradiquer Ucg. Encombrement, pollution, dégradation de l’environnement avec les sachets plastiques, inondations, bref toute une liste de maux justement causées par Eiffage, avec ses nombreux travaux sans aucune mesure ou respect des normes standard.



Pour Omar Faye, l’exemple de la ville de Rufisque qu’il habite est alarmant. Là-bas, démontre le leader de Leral Askan Wi, Eiffage a causé non seulement le blocage de la circulation, les inondations ou encore le rejet d’ordures et de sachets plastiques, mais plus grave encore, la séparation de villes, de communautés, pourtant liées par l’espace, l’histoire et par le sang.



Alors, pour le sieur Faye, voir Eiffage prétendre accompagner l’Ucg dans sa missions de sauvegarde du cadre de vie de populations, sonne comme un manque de respect notoire vis-à-vis des populations.













Actupress

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos