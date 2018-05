Eiffage poursuivi pour « homicide involontaire et mise en danger de la vie d'autrui »

Le Collectif citoyen sur l’autoroute à péage a annoncé le dépôt d'une plainte auprès du procureur de la République, en relation avec la famille, pour homicide involontaire et mise en danger de la vie d'autrui ; suite à l'accident tragique de Papis Mballo du groupe Guelongal.



Suite à l'accident tragique ayant causé la mort de l'artiste-musicien Papis Mballo de Gelongal, qui est venu s'ajouter à une liste déjà trop longue de drames et de pertes en vies humaines sur l'autoroute à péage, un Collectif composé de citoyens de tous bords a vu le jour ce lundi 7 mai 2018 à Dakar.



« Le collectif a adopté un plan d'action qui sera mis en oeuvre dans les prochains jours. Parmi les actions retenues, figure le dépôt d'une plainte au près du procureur de la République, en relation avec la famille, pour homicide involontaire et mise en anger de la vie d'autrui », peut-on lire dans un communiqué parvenu à la rédaction de Leral.net.



Rappelons que ce Collectif est ouvert à tous les Sénégalais de l'intérieur et de la diaspora, ainsi qu'aux étrangers vivant au Sénégal et empruntant ces axes autoroutiers. Il vise à canaliser le mécontentement et les concerts d'indignation qui se sont manifestés pour dénoncer l'inaction de l'État et le refus de l'entreprise Eiffage d'assumer ses obligations de sécurisation de l'autoroute, en dépit des demandes et appels récurrents des citoyens.

