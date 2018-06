El Hadj Omar Badio, meneur des "Lions" : « C’est une fierté que de défendre les couleurs de son pays »

Jeune joueur dont le talent n’est plus à démontrer, El Hadj Omar Brancou Badio est sélectionné pour la première fois en équipe nationale. Un rêve, qu’on affirmait ici même, qui pouvait se réalisait dès ce tournoi de Dakar. Chose faite et qui le rend très fier.



« C’est une fierté de défendre les couleurs de son pays. Je vais gagner en expérience en côtoyant des joueurs comme Xane D’Almeida, Thierno Niang et Maleye Ndoye. Ils m’aident sur le terrain et leurs conseils sont bénéfiques. Cela me permet de hisser mon niveau de jeu.



Je vais continuer à apprendre et progresser. Cette sélection est une grande opportunité car je vais évoluer devant mon public. J’ai beaucoup appris durant ce stage et ce tournoi me permettra de m’exprimer. Notre objectif est de gagner tous nos matchs pour aborder sereinement la dernière phase des éliminatoires. Nous sommes conscients des enjeux et nous allons nous battre pour le maillot national. »











Basket221