El Hadji Amidou Kassé sur les retrouvailles Wade-Macky : « C’est dans la paix qu’on peut régler nos contradictions » Le ministre conseiller à la présidence de la République, El Hadji Amidou Kassé, s’est félicité des retrouvailles entre le chef de l’Etat Macky Sall et son prédécesseur, Me Abdoulaye Wade.

Rédigé par leral.net le Dimanche 13 Octobre 2019 à 10:07 | | 0 commentaire(s)|

L’ancien chargé de la communication du palais de la République estime que les deux hommes ont évoqué des sujets qui concernent l’intérêt supérieur du Sénégal, mais qui dépasse également notre pays.

« Parler du terrorisme qui est là au Mali est une question très importante, qui dépasse même le Sénégal », a-t-il dit sur la RFM.

L’ancien Directeur du Soleil s’est dit convaincu que « c’est dans la paix qu’on peut régler nos contradictions ».



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos