El Hadji Diouf élevé au rang d’Officier de l’Ordre National du Lion !

L’ancienne star du Sénégal, El Hadji Diouf, sur son compte Instagram, a informé qu’il a été élevé au rang d’Officier de l’Ordre National du Lion, publiant par la même le décret présidentiel en date du 24 juin 2021.”Par décret numéro 2021-848 en date du 24 juin 2021, Son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, m’a fait l’honneur et le privilège de me nommer au grade d’Officier de l’Ordre national du Lion”, a indiqué l’ancien Footballeur.







Et d’ajouter : “A cette occasion, je voudrais lui exprimer toute ma gratitude pour cette marque de confiance envers ma personne et lui redire que je m’engage derrière lui, et à ses cotés, pour relever les défis pour un Sénégal émergent à travers les jeunes et le secteur du sport”.

Source : https://www.exclusif.net/El-Hadji-Diouf-eleve-au-r...