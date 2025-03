El Hadji Ndiaga Diop en deuil : Sa mère, Yaye Oumy Ciss, s'est éteinte Rédigé par leral.net le Mardi 18 Mars 2025 à 10:47 commentaire(s)| Le monde du commerce à Mbour est en deuil. El Hadji Ndiaga Diop, figure emblématique du secteur, a perdu sa mère, Yaye Oumy Ciss, hier soir. Cette triste nouvelle a profondément touché ses proches, ses collaborateurs et l’ensemble de la communauté mouride, dont il est un fervent disciple.



Un homme de valeurs et de générosité



El Hadji Ndiaga Diop est reconnu bien au-delà du cercle commercial. Son engagement auprès des populations, sa générosité et son attachement aux valeurs religieuses, ont toujours fait de lui une personnalité respectée. Il entretenait une relation privilégiée avec Serigne Mansour Sy, avec qui il partageait une amitié sincère et une grande dévotion.



Un hommage unanime



La disparition de Yaye Oumy Ciss laisse un vide immense. Le Groupe Leral présente ses sincères condoléances à El Hadji Ndiaga Diop, ainsi qu'à toute sa famille. Que le Tout-Puissant lui accorde Sa Miséricorde et l’accueille dans Son Paradis.



Nos pensées accompagnent El Hadji Ndiaga Diop en ces moments difficiles. Que Dieu lui donne la force de surmonter cette épreuve.



🔹 Repose en paix, Yaye Oumy Ciss.



Accueil Envoyer à un ami Partager