El Hadji Ousseynou Diouf : « Demander 50 milliards au lendemain de la tuerie de Boffa, ‘’aye door leu’’ »

El Hadji Diouf s’indigne de l’assassinat le 6 janvier de 14 exploitants de bois dans la forêt de Boffa- Bayottes et salue l’intervention militaire dans la traque contre les auteurs. « On ne négocie pas quand on assassine lâchement des citoyens non armés. Ce sont des bandits, des assassins, il faut les mater d’abord. Et nous patriotes et citoyens, sommes là pour trouver des solutions », a soutenu l’ancien attaquant des "Lions" dans un entretien paru ce jeudi dans L’Observateur. «Qui ne fait pas partie de la solution, fait partie du problème. Soyons des patriotes et non des affairistes. Soyons des exemples pour cette jeunesse. L’Etat a raison d’intervenir, nous ne devons pas nous laisser faire. On nous tue, mais on ne nous déshonore pas », a-t-il ajouté.



Poursuivant, le « bad boy » révèle que des « opportunistes, des profitards » sont aussi derrière ce massacre. Et, il en veut pour preuve que ces derniers «veulent faire du chantage au Président et aux Sénégalais ».



«Demander 50 milliards au lendemain d’une tuerie et qu’on est Casamançais et Sénégalais jusqu’à la moelle épinière, « aye door leu » (c’est de la mascarade) », dit-il sans toutefois citer de noms.



«Nous devons tous être unis derrière le gouvernement et le chef de l’Etat. C’est juste de la manipulation qui a mal tourné. Durant le règne de Jammeh, il y avait plus de trafic de bois et jamais, ils n’ont eu à tuer des soi-disant trafiquants. Si nous avons pu nous unir pour aider la Gambie et chasser Jammeh, nous pouvons en retour nous unir pour le Sénégal en partenariat avec la Gambie et la Guinée-Bissau. Tous sous un même slogan ‘One team one mission’ pour la sécurité, la paix et la prospérité de toute la région », a lancé El Hadji Diouf.