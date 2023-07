El Malick Ndiaye en garde à vue à la section de recherche: Pourquoi le chargé de com de Pastef a été interpellé Rédigé par leral.net le Lundi 17 Juillet 2023 à 00:24 | | 0 commentaire(s)|

Quelques semaines après avoir été placé sous surveillance avec un bracelet électronique, le chargé de communication du Parti Pastef/ Les Patriotes a été de nouveau interpellé par la section de recherche de la gendarmerie nationale.



Les raisons seraient liées à des appels à la violence. Le député Guy Marius Sagna fait savoir « qu’il a été imputé un faux audio à El Malick Ndiaye dans lequel sa voix a été imitée ». D’après lui, la voix dont il s’agit appelle à la violence et à marcher demain vers le centre ville. Le député informe que El Malick Ndiaye a nié être l'auteur de cet audio et qu’il a été placé en garde-à-vue pour nécessité de l'enquête.

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/El-Malick-Ndiaye-en-gard...

Accueil Envoyer à un ami Partager